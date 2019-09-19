СПЕЦОПЕРАЦІЯ НА МОСТУ МЕТРО 35

В Киеве вечером 18 сентября перекрыли мост Метро, его угрожал взорвать 42-во летний мужчина.

Приостановили движение поездов на красной ветке метро.

В городе образовался транспортный коллапс. Со злоумышленником начали переговоры. Никаких требований он не выдвигал, хотел только "поговорить с любимым". В 19-30 "минер" сдался полиции. Движение по мосту восстановили. Мужчину взилы под стражу. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

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