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19 сентября • обновлено в 10:28
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СПЕЦОПЕРАЦІЯ НА МОСТУ МЕТРО

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В Киеве вечером 18 сентября перекрыли мост Метро, его угрожал взорвать 42-во летний мужчина.

Приостановили движение поездов на красной ветке метро.

В городе образовался транспортный коллапс. Со злоумышленником начали переговоры. Никаких требований он не выдвигал, хотел только "поговорить с любимым". В 19-30 "минер" сдался полиции. Движение по мосту восстановили. Мужчину взилы под стражу. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

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