Как дома, а то и лучше

Это - старейший роддом Киева. За 101 год его существования здесь родилось больше 200 000 детей. Несколько месяцев назад городские власти начали капитальный ремонт учреждения. Поэтому, ее представители провели инспекцию, чтобы лично убедиться, что для новорожденных и их родителей создаются лучшие условия.

"47 млн грн было вложено в ремонт, в утепления здания. Гораздо большая сумма – это оборудование. Потому что это самое современное оборудование. Как представители говорили, лучшего в мире нет. Это последние модели, которые дают возможность и спасать детей, и предоставлять сервис женщинам , - говорит киевский городской голова Виталий Кличко. - мы посмотрели все здание и могу сказать, что мы гордимся такими объектами, открывающиеся в нашем городе ".

Здесь обновили системы вентиляции, отопления, водоснабжения и электроэнергии. Также почти завершили утепление всех зданий роддома.

"Для нас, для городских властей, чрезвычайно важно создать условия такие, чтобы каждая мама, каждая женщина чувствовала себя защищенной, нужной, получала квалифицированную помощь и хотела вернуться снова и снова рожать детей", - отметил директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев.

Особое внимание здесь уделяют ведению беременности с осложнениями и оказанию помощи недоношенным малышам. Для этого, закупили кровати-трансформеры, аппараты УЗИ, открытые реанимационные системы, оборудование для проведения фототерапии

"Обеспеченные полным оборудованием в полном объеме. Для оказания медпомощи, для лечения тех детей, которые рождаются с нарушенным состоянием здоровья", - сказала главный врач Наталья Гончарук.

Пример, Евгения беременна во второй раз. На сохранении будет находиться в больнице 2 месяца. Однако, уверяет, что чувствует себя комфортно, обеспечена всеми условиями и даже имеет возможность жить вместе с мужем и работать в палате.

Сейчас во всех роддомах столицы проводятся ремонтные работы, уверяет городской голова. Ведь главная задача - лучший медицинский сервис и счастливые глаза будущих мамочек.

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