Работы по обновлению Борщаговского путепровода

Аварийный Борщаговский путепровод, который не видел ремонта с 1965 года, обновляют.

Мастер участка Александр Мищенко говорит, что уже проведен демонтаж решетки, демонтаж балласта, мостового полотна на аварийном участке.

Чтобы как можно быстрее закончить ремонт центральной полосы и восстановить движение скоростного трамвая, работники работают почти круглосуточно. Пока продолжаются работы, коммунальное предприятие "Киевпастранс" отслеживает ситуацию с трафиком. Сергей Литвинов и.о. директора по транспорту говорит: там, где есть необходимость, ставит на линии дополнительные автобусы

Напомним, одновременно в столице, капремонт проводится на нескольких мостовых переходах и путепроводах. Основные объекты это Шулявский мост. Мост на Троещину. Часть мостового перехода над Русановской проливом. На своей странице в Фейсбуке мэр Виталий Кичко извинился киевлян за пробки, но пояснил, что лето это лучшее время для ремонта дорог и мостов.

Виталий Кличко объясняет, что проведение работ летом проводится из-за того, что в городе становится гораздо меньше машин. Люди находятся в отпусках. "Мы должны обновлять инфраструктуру, в которую до этого 10-ми лет не вкладывались средства", - говорит Кличко.

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