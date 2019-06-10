Украинка открыла пляжный сезон

Украинка показывает пример открытия летнего сезона. В городе прошел ежегодный турнир по пляжному волейболу. Мужские команды соревновались на 3-х игровых площадках, говорят солнце и песок закаляют настоящий спортивный дух.

"Во-первых, на песке, во-вторых вдвоем, а не 6-ом и это гораздо сложнее, потому что каждый игрок должен быть универсалом, если в классике есть специализация игроков, то тут ее нет", - говорит спортсмен Даниил Федосья.

Соревновались волейболисты за "Кубок мэра"

"Сегодня мы захотели воплотить мечты всех в жизнь, потому что, кто увлекается больше пляжным волейболом, кому-то нравится водные развлечения. Далее мы переходим на спортивную площадку с помощью ЧАО Киевский речной порт, они обустроили нам такую площадку, у нас расположена самая длинная линейная канатная дорога и там будут бесплатно катать на вейкборде ", - говорит и.о. председателя Украинского городского совета Татьяна Кучер.

Открытие гимнастического спортивного комплекса сопровождалось показательным выступлением с воркауту. И тренажеры, и новый песок на пляже – это подарок Речпорта.

"Весной, когда делали зарыбление Днепра, было обещано, что киевский речной порт сделает спорт площадку. Исполняем свое обещание – спорт площадку построили. Видим, что местным жителям очень даже понравилось: много и детей, и взрослых. Каждые выходные они собирают местных жителей и делают зарядку, потому поддерживаем все начинания", - говорит председатель правления ЧАО "Киевский речной порт" Мальвина Подлужная.

Напомним Киевский речной порт имеет специальное разрешение на добычу песка на Каневском водохранилище. Предприятие не только производит все необходимые выплаты за пользование недрами, но и тратит средства на социальные проекты, такие как зарыбление водоемов или восстановление инфраструктуры прибрежных зон.

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