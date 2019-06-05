Столица нуждается в расширении центра детской нейрохирургии - Поворозник

Быть детскому центру нейрохирургии или нет? Часть жителей центра столицы и сообщество врачей спорят по этому поводу. Но мама маленькой Алины знает наверняка, что без профессиональных нейрохирургов ее ребенка не спасли бы.

"Такое отделение обязательно, потому что это здоровье, это жизнь наших детей. Здесь спасают детей. Мы попали под качели, у нас была травма серьезная головы, нам сделали операцию; был вдавленный перелом затылочной части головы, нам удалили осколки кости затылочной", - говорит мама Алины Светлана Сабайдаж.

Для спасения таких детей департамент здравоохранения при КГГА решил расширить возможности центра и создать на его базе высокоспециализированное заведение интенсивного лечения с полноценным реанимационным и реабилитационным отделениями и отделением политравмы. Но врачи Детской больницы №7, мягко говоря, не одобряют такую инициативу.

"Нужно ли делать в Киеве нейрохирургический центр на базе такой большой структурированной жизненной больницы? Вот в чем вопрос. Если основанием было создание политравмы, это должна быть больница с подразделениями хирургическими, ортопедическими, офтальмологическими, педиатрическими, челюстно-лицевыми отделениями. Это разумно. Но надо строить новую больницу", - отметила заведующая кафедрой детской хирургической стоматологии НМУ им. А.А. Богомольца Людмила Яковенко.

Медики 7-ой детской больницы волнуются, что нейрохирурги частично вытеснят их из помещений и ограничат работу других отделений. Обеспокоены и мамы, которые обслуживаются здесь по месту жительства. В КГГА же объясняют, что при качественной оптимизации - места хватит всем. А главное в центре столицы, под одной крышей, будет работать мультидисциплинарная команда врачей

"Речь в первую очередь идет о том, чтобы максимально использовать все эти мощности, которые сконцентрированы в этой больнице для того, чтобы предоставлять как можно более качественную помощь. У нас достаточно уникальная нейрохирургия, которой в городе Киеве больше нет и она на сегодняшний день захлебывается здесь, в 20 койках, выполняя около 500 оперативных вмешательств в год", - говорит первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Поймите, когда привозят ребенка с черепно-мозговой травмой и есть повреждение почек, печени, селезенки или там каких-либо внутренних органов, здесь специалистов на месте нет и мы вынуждены их отправлять в политравматологичне отделения", - объясняет главный врач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук.

На бумаге две больницы должны были объединиться в единое юридическое лицо. На практике - продолжить наблюдение и лечение детей всех категорий, включая предоставление медуслуг районной поликлиники, а главное оперативное спасение детей с политравмами. Соответствующий проект решения должен был принять Киевсовет. Но Николай Поворозник, столичные депутаты и другие политики, которые приехали под стены медучреждения, заверили местных жителей, что без обсуждения с общественностью, никаких решений приниматься не будет.

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