Метро на Виноградарь: Порошенко и Кличко посетили строительство столичной подземки

Ежедневно столичным метро пользуется более полутора миллионов пассажиров. Кроме того, ежегодно количество киевлян официально увеличивается на 200 000 жителей. Поэтому вопрос увеличения количества станций метро стоит очень остро. В КГГА отчитались - метро в столице будут развивать. Уже взялись за продление Сырецко-Печерской ветви, на первые две станции что потратят около 6 миллиардов гривень.

Вот эта монтажно-демонтажная шахта – станет точкой, где Сырецко-Печерская линия киевской подземки соединится с 4-мя новыми станциями метро на Виноградаре. Сначала, в следующихе два года, построят две новые станции.

"Как бы точка где будут встречаться. Там будут монтировать щит и он оттуда придет под горой сюда, а тут уже будет глубина 45 метров. А дальше по рельефу будет подниматься и выходит на открытый способ", - говорит бригадир Олег Тимченко.

Далее – это 7,5 километров удлинение линии метро и строительства станций Мостицкая, Проспект Правды, а впоследствии – Виноградарь и Маршала Гречко.

"Сегодня специалисты говорят - декабрь 2021 - что две станции метрополитена на Виноградарь будут открыты. Этот объект ждут миллионы киевлян и строительство киевского метрополитена является ключевым приоритетом для нас и очень важно что глава государства обращает внимание на такие объекты", – заявил глава КГГА Виталий Кличко.

Инспекцию начала строительных работ возле станции метро "Сырец" Виталий Кличко провел вместе с президентом Петром Порошенко.

"Вы действительно лучшие и очень важно, что поддерживаете метрополитен в чрезвычайно высоком состоянии качества обслуживания пассажиров", - президент Украины Петр Порошенко.

В ходе презентации, проектировщики отчитались, что развитие линии предусматривает строительство нового электродепо и разветвления направлений, с двумя конечными станциями, чтобы подземка охватила весь жилой массив

"В Мюнхене Стокгольме, везде это есть. Это удобно и вот эти 2 станции Виноградарь, Маршала Гречко, вместе с Электродепо будут построены во вторую и третью очередь", - говорит директор института "Киевметропроект" Виктор Яникин.

Петр Порошенко также отметил, что развитие метро, достройка Подольско-Воскресенского моста, строительство нового Шулявского путепровода, это результат децентрализации, которая позволила возобновить финансирование крупных инфраструктурных проектов.

Вместе с тем Кличко обратился к Президенту относительно несправедливого перераспределения налогов между столичным и Государственным бюджетом. Из-за этого городу не хватает средств на важные инфраструктурные объекты.

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