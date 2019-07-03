В ЦИК выдают удостоверения кандидатам в народные депутаты

"До 1 июля создать избирательные комиссии, до 3 июля - сформировать их состав". Такую задачу сейчас выполняют Окружные избиркомы. А вот в ЦИК, после окончания регистрации кандидатов в депутаты, последние – выстраиваются в очереди, чтобы получить соответствующие удостоверения. Пан Роман, с третьего избирательного округа города Александрия, Кировоградской области. Согласовал печать агитационных материалов, получил удостоверение кандидата в народные депутаты, но остался недоволен.

"Чтобы сюда попасть нужно 10 раз позвонить куратору, заказать. Уже все можно делать гораздо проще и мне кажется это будет гораздо эффективнее", – говорит кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Роман Дамченко.

Также свое удостоверение сегодня получил бывший мэр Киева Александр Омельченко. Он идет в верховную раду по 223 мажоритарному избирательному округу столицы.

"Я думаю на двух юных молодых энергичных упорных, нужен один условный наставник, который имеет опыт. Надо чтобы в Верховной Раде были представители от науки, образования, представители культуры и спорта, от медицины, от промышленников", - считает кандидат в народные депутаты Александр Омельченко .

Но, по мнению Александра Александровича, почувствовать качество работы нового парламента украинцы смогут только по результатам 2020 года. И советует провести в ноябре-декабре местные выборы, чтобы образовался единый дивизион качественно новой вертикали власти.

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