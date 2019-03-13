Офтальмологический центр "Новое зрение" захватили рейдеры

Представьте, запланировали обследование или операцию, а работе вашего врача препятствуют неизвестные люди, захватившие здание больницы. В такую ситуацию попали пациенты офтальмологического центра на Глыбочицкой, 17 в столице.

В администрации клиники объяснили, что в этот день было запланировано около 20 операций.

Марина Пархоменко директор медицинского центра "Новое зрение" говорит, что это пациенты со всей Украины. "На данный момент мы занимаемся их расселением, потому что пациенты приехали как правило в возрасте 50+, есть пациенты которые ожидают, которые не могут не получить сегодня медицинскую помощь, поэтому они ожидают и мы надеемся, что мы все-таки сможем зайти в помещение", - Марина Пархоменко.

За разъяснениями мы обратились к Следственно-оперативной группе, чтобы правоохранители объяснили почему больницу блокируют крепкие молодые люди и нет ли здесь признаков преступления.

Работник следственно-оперативной группы отметил, что сейчас это спорный вопрос. "Документов мы еще не видели их отвезли к нам в управление; сейчас почитаем посмотрим", - говорит сотрудник МВД.

Заместитель директора департамента секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, который пытался лично вмешаться в ситуацию, несколько инного мнения относительно событий в медучреждении

Игорь Омельченко представитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека говорит, что на сегодняшний момент это всем известное рейдерский захват, потому что документов об изменении собственников не предоставляют никаких.

Нашу съемочную группу также не пропустили внутрь, чтобы мы получили хоть какие подтверждения законности действий группы молодых людей, которые заблокировали больницу. Толкотня, угрозы и все наши попытки помочь пациентам попасть в больницу – бесполезны.

После длительных переговоров, руководство медицинского учреждения и их оппоненты пришли к временному компромиссу и врачи смогли начать прием. Но удастся ли дирекции офтальмологического центра отстоять свое право на работу в этом помещении - вопрос открытый.

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