На станции метро ''Святошино'' закончили первую очередь капремонта

"Стихийная торговля возле станций метро в Киеве быть не должно!", - категорически заявляет мэр Виталий Кличко. По словам мэра, метрополитен должен выполнять исключительно транспортную функцию. Активное сотрудничество с нацполициею позволит в ближайшее время полностью очистить прилегающие к метро территории от несанкционированной торговли. На открытии обновленной станции метро Святошин Виталий Кличко рассказал киевлянам о планах реконструкции других объектов киевской подземки

Сегодня на станции "Святошин" большая часть работ завершена. Осталось отремонтировать второй вестибюль станции с выходом на рынок и пригородных электропоездов. Его закроют 23 марта.

"Развитие транспортной инфраструктуры для Киева является приоритетным. У нас на сегодняшний день 13 станций потребует в первую очередь вложения денег и реконструкции так как они находятся в таком состоянии перед аварийном. Следующая станция" Политехнический институт ", - говорит председатель КГГА Виталий Кличко.

Общая стоимость работ по реконструкции станции Святошино - более 150 000 000 гривен.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!