Кличко пробежал 10 км в Kyiv Halt Marathon

Подростки, взрослые, молодые родители с детьми, спортсмены-дилетанты и профессиональные атлеты; в эти выходные в Киеве бежали все. В общем 13 000 бегунов из 57 стран мира. И это новый рекорд для Kyiv Halt Marathon.

Поддержку города организаторы почувствовали не только на уровне КГГА или многотысячной армии болельщиков. Мероприятие поддержал лично мэр Киева и принял участие в забеге на 10 километров.

"Когда в Киеве есть спортивный мэр, город должен быть также спортивным. Поэтому мы открываем стадионы, спортивные площадки, делаем все, чтобы спортивная инфраструктура в Киеве развивалась. Здоровый образ жизни, здоровья – это самое ценное что у нас есть. Занимайтесь спортом, я сейчас как городской голова делаю все, чтобы такие соревнования проходили в нашем городе", - заявил глава КГГА Виталий Кличко

Киевский марафон второй год подряд получает награду Ассоциации международных марафонов. Также популярности спортивном событии добавляют благотворительные мероприятия, которые традиционно проходят в рамках Kyiv Halt Marathon. На этот раз средства собирали на поддержку проектов 14-ти благотворительных фондов. Маршруты забегов проходили вдоль Днепра, а старт и финиш спортсменов располагались на Контрактовой площади. Призовой фонд 9-го Киевского марафона составил 703 000 гривен.

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