Киев закупил еще 25 карет скорой помощи

Одна карета скорой на 10 000 жителей мегаполиса – это требование Всемирной организации здравоохранения, которую успешно выполняет столичная администрация. По случаю Дня медицинского работника мэр Киева презентовал еще 25 новых спецмашин, которые уже готовы к круглосуточному дежурству.

"Наша задача делать так, чтобы условия труда отвечали основным требованиям и мы стараемся делать все необходимое. Не только вкладывать деньги в строительство больниц, закупку медикаментов, закупку оборудования, современного оборудования, автомобилей, строительство больниц. Но также, одна из самых ключевых вещей – повышение заработной платы для каждого работника. Делаем все от нас зависящее ", - говорит киевский городской председатель Виталий Кличко.

Среди новых спецавтомобилей, четыре новенькие реанимобиля с оборудованием, которое позволяет перевозить недоношенных младенцев и новорожденных с патологиями.

"Инкубатор, так называемый кювез, для перемещения новорожденных малышей с критически низкой массой и с проблемами при рождении. В кювзе поддерживается постоянная температура, постоянная влажность. Благодаря вот этой подушке наносится устойчивое положение самого кювза. То есть не перемещается в одной плоскости", - говорит начальник отдела эксплуатации транспорта ГП "Киевмедавтотранс" Владимир Кушнир.

Во время презентации автомобилей, на Крещатике состоялся масштабный флешмоб – "Медики за здоровый образ жизни". Каждый желающий мог получить консультацию врача, измерить сахар в крови, вес, артериальное давление, а также научиться лично оказывать первую медицинскую помощь.

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