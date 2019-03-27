Миллиарды на медицину

Сердечно-сосудистые заболевания стремительно молодеют. Миллионы людей в нашей стране уже находятся на учете у кардиологов. Врачи говорят, своевременное обследование и передовые технологии уменьшают риск в будущем получить инфаркт или инсульт. Такое новейшее оборудование теперь используют в Александровской больницы Киева.

Как осуществили ремонт и оснастили обновленные отделения проверяет мэр столицы.

"Такого качества больниц и ремонта, который мы представляем, не имеет в других городах. Мы очень рады и вкладываем деньги, могу сказать пятая нашего бюджета идет на медицину. Это самое дорогое, что у нас есть. После детей. На образование в нас бюджет превышает ", - говорит киевский городской председатель Виталий Кличко.

Здесь отремонтировали отделение реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных. Установили в них новое оборудование для послеоперационного наблюдения и сопровождения пациентов. В больнице сделали капитальный ремонт и здания корпуса № 7. Закупили новое оборудование и мебель и открыли отделение паллиативной помощи на 10 коек. Это уже третье такое отделение в столице, где могут получить квалифицированный уход неизлечимо больны. Средствами городского бюджета обновили также реанимационную для нейрохирургических больных.

В этом году в столице планируют начать строительство больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой медицинской помощи на правом берегу. Всего в столичном бюджете на 2019 на сферу здравоохранения предусмотрено почти 11000000000 гривен. Большую часть этих денег направят на реконструкцию существующих больниц и отделений и на закупку медицинского оборудования.

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