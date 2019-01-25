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Виталий Кличко: Давос всегда приносит Киеву новые проекты

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Мэр Киева подчеркнул, что такие проекты, как городской дата-центр, карточка киевлянина, онлайн запись к врачу, электронная очередь в детсады, система видеонаблюдения "Безопасная столица" – все это достижения международного партнерства, которые внедрялись в том числе благодаря решению о введении системы смарт-сити. А переговоры относительно первых проектов технологической системы управления состоялись тоже в Давосе.

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