Кличко: ''Когда-то посольство РФ будет гордиться тем, что рядом есть сквер имени Немцова''

В Соломенском районе города Киева открыт сквер имени Бориса Немцова. Решение увековечить память российского политика принял Киевский городской совет.

Киевский городской голова Виталий Кличко отметил, что он лично общаясь с обществом, с депутатами, которые приняли решение однозначно — у российского посольства открыть сквер имени Бориса Немцова "Этот сквер будет напоминать о тех людях, которые борются за правду за справедливость, за будущее своих странах, за демократию", — отметил Виталий Кличко.

Мемориальная таблица, установленная в сквере, содержит надписи на трех языках (украинском, русском и английском) о фигуре политика Бориса Немцова. Финансирование изготовления и установку информационной таблицы обеспечил Фонд Бориса Немцова, который возглавляет дочь политика.

Именем российского политика уже названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе. Мэр Киева сообщил, что имя Бориса Немцова также будет носить и Воздухофлотский проспект столицы.

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