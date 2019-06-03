Кличко поздравил выпускников, гуляющих на пешеходном мосту

Кличко поздравил выпускников, которые после линеек пошли гулять обновленными парками столицы. Посетители парка "Владимирская горка", и взрослые, и дети, здесь нашли для себя зоны для отдыха.

Мэр Киева Виталий Кличко и сам снова прошелся новым велосипедно-пешеходным мостом и осмотрел стеклянные элементы покрытия, сейчас временно ограждены

"К сожалению, много вандалов, мы положили такую пленку, которую там разбивали, но сейчас работаем над тем, чтобы плита была бронированная. Каждый сможет уже ходить по этим, таким замечательным объектам, где ты можешь на 20-30 метров вниз посмотреть", - отметил киевский мэр Виталий Кличко.

Напомним через день после открытия пешеходно-велосипедного моста появились трещины на переменном слое стекло-пленки, которая защищала прозрачный пол от царапин. Основное же - каленое стекло элементов моста - не пострадало. Но популярности моста это не помешало, с каждым днем туристический маршрут от "Владимирской горки" в Арки дружбы народов проходят тысячи киевлян и гостей столицы.

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