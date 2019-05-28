Пешеходно-велосипедный мост открыт для посетителей

Акт вандализма на пешеходном мосту, возмутил и Мэра Виталия Кличко, и киевлян, 5 месяцев наблюдали за строительством интересного туристического объекта в центре столицы.

"Лопнуло защитное стекло, это стекло защищает основной несущий слой; или молоток, или гиря, или гантель. То есть что-то тяжелое", - говорит коммерческий директор компании - поставщика стекла Александр Козленко.

Подрядчик заверил: стекло, которым обустроили 70 квадратных метров пола моста, готово выдержать нагрузку более 1000 кг на один квадратный метр. Безопасность прозрачных конструкций, еще на открытии объекта, протестовал мэр лично.

Виталий Кличко отметил, что ломаная форма моста не имеет аналогов, а основные технологические комплектующие – канаты, температурные швы и опорные части закупались у лидера мостостроения в Германии. Остальные – украинские.

Киевский городской голова Виталий Кличко отметил, что этот мост на 90% построен из наших украинских материалов. По смете работ, мэр объяснил - что строили, и на что тратили деньги.

"Мы делали несколько объектов, первый объект это мост. Второй объект – это часть на, которой мы находимся, Владимирская горка и фонтан", - рассказал Клиичко.

А еще укрепляли склоны. 400 свай, теперь спасать, и филармонию, и Арку дружбы народов, от возможных оползней.

В течение праздничных выходных городов уже посетили тысячи украинский. Объектом довольны.

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