Кличко: У Украины нет иного пути, чем движение в Европу

Движение в Европу – единственный путь для Украины. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия Дня Европы в Украине.

"На самом деле Украина и украинцы всегда были европейцами, мы с вами европейцы и ментально, мы с вами европейцы географически, мы хотим также, чтобы в нашей стране были такие же стандарты жизни как и в европейских странах", — киевский городской председатель Виталий Кличко.

Украина – единственная страна, которая не является членом ЕС, но это не помешало посольствам разных стран, раз презентовать себя, свою культуру, а главное, уровень сотрудничества с Украиной

"Европа начинается здесь, потому что Европа начинается с людей. И вот мы здесь видим украинцев, граждан Украины и ваших партнеров, друзей, которые с других стран, которые не только поддерживают будущее Украины, стараемся помочь сейчас, чтобы Украине было легче справится с теми вызовами, которые сейчас у Украины есть", — говорит грузинский государственный деятель, дипломат Эка Ткешелашвили.

Мэр столицы лично поблагодарил европейским партнерам и друзьям за поддержку и отметил, что День Европы для украинцев — это символ единения с европейскими странами, на уровне общих ценностей, культуры, истории.

"Киев утверждается как европейская столица; за последние два года мы провели очень важные события, которые действительно европейского уровня. Помните два года назад "Евровидение", затем отзывы на очень высоком уровне. В прошлом году мы провели финал Лиги чемпионов впервые в истории и Украины, и нашего города и также высокие отзывы. Я, как мэр столицы, сделаю все, что от меня зависит, чтобы столица имела европейские стандарты и была европейской столицей и Украина была в большой семье европейских стран ", - заявил Виталий Кличко.

В Украине День Европы официально отмечают с 2003 года

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