Киев проводит модернизацию тепловых сетей

Ржавчина, ремонтные муфты, и решето из дыр – в таком состоянии находится большинство труб горячего водоснабжения и централизованного отопления на Троещине. За последний отопительный сезон рядом с этим домом по адресу Бальзака, 58 более 20 раз аварийные службы были вынуждены снова и снова латать старые трубы. Но приговор для них один.

"Труба подлежит демонтажу. Для дальнейшего использования она не годится, вы сами видите, на ней хомуты, то есть труба ремонтировалась, она избита коррозией, токами Фуко", – говорит прораб подрядной организации БЕК-16 Павел Кеменчук.

Похожая ситуация и в других районах города. В "Киевтеплоэнерго" объясняют: около 80% тепловых сетей находятся в аварийном состоянии, за последние десятки лет не было достаточных объемов капремонтов.

"На данный момент был демонтаж старых труб. После удаления старых труб мы заложили новые пластиковые трубы, которые идут на отопление и на горячую, холодную воду. Согласно графику каждый день 15-20 метров трубы готовой", - говорит монтажник внутренних санитарно-технических систем Виктор Савоник.

И это не единственный объект где проходит полная замена старых изношенных трубопроводов

"130 километров трубопровода будет заменено. Это 20 участков магистральных трубопроводов и 100 участков распределительных сетей, полностью меняется трубопроводы отопления, трубопроводы горячей воды. В которых 30-40 лет гарантийный срок эксплуатации", - говорит главный инженер КП "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода.

Рабочие объяснили, что для теплоснабжения прокладывают трубы с предварительной изоляцией и аварийной сигнализацией, которая значительно облегчит поиск повреждений на сети. А для подачи горячего водоснабжения прокладывают гибкие и устойчивые к перепадам температур полимерные трубопроводы. На это город выделил более 500 млн грн.

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