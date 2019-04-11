В детсадах Киева устанавливают солнечные коллекторы и электропанели

"Это три умных интеллектуальных счетчика, которые знают сколько заклад сейчас потребляет из сети электрической и знает сколько нужно сгенерировать" - так упорно рабочий 601-го детсада в Святошинском районе Киева рассказывает о работе собственной электростанции. Речь идет о фотоэлектрических панелях, которые власти города начали устанавливать в учреждениях социальной сферы, повторяя удачные проекты энергоэффективности мировой практики.

"Именно проект с детскими садами и бассейнами в этих садах он предусматривает установление вот таких электростанций; подогрев воды для обеспечения водоснабжения бассейнов, обеспечения горячей водой круглый год независимо от каких профилактик, испытаний сетей. Эта станция, мощностью 10 киловатт, она состоит из 36 солнечных панелей мощностью 260 ватт каждая. Вообще за год планируется что эта станция будет производить 11 000 киловатт что эквивалентно 25 тысячам гривен ", - говорит заместитель директора КП "Группы внедрения проектов енергозбережения" Андрей Леший.

За несколько лет на возобновляемые источники энергии переведут около 60-ти киевских сада. Для этого используют льготные кредитные средства, инвестиции международных партнеров и частично деньги из бюджета города.

"Город имеет свою комплексную программу повышения энергоэффективности, которая рассчитана на 4 года до 2020 года и программы наши регулярные. Эти программы выделяют основные инвестиционные приоритеты энергосбережения. Это комплексная термо модернизация зданий, это индивидуальные тепловые пункты, то есть регулирование потребления тепла. Это внедрение инновационных технологий внедрение возобновляемых источников и это модернизация систем освещения ", - говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА отчитываются, комплекс таких мероприятий с 2018 позволил городу сэкономить 100 млн гривен.

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