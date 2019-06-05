Неофициальный iPhone – кот в мешке

Смартфон - неотъемлемый атрибут каждого человека. Работа, общение, развлечения – всего соответствует одно устройство. Гаджеты популярные – спрашиваем у киевлян.

Без лишней рекламы Киевляне чаще всего покупают технику apple. На это указывает статистика сайтов с объявлениями на вторичном рынке. Об этом говорят ритейлеры. По наблюдениям консультантов торговых сетей, покупая новые телефоны украинцы все чаще обращают внимание не только на камеру или экран - их беспокоит качество гарантийного сервиса.

Замена без ремонта на новый телефон – такую опцию может предложить только Apple Authorized Reseller - официальный представитель компании производителя на украинском рынке. Идентифицировать такую сеть крайне просто.

"Во-первых, это конечно гарантийный талончик, во-вторых, это маркировка на устройстве. Есть официальные уровень гарантии он находится в настройках, достаточно посмотреть на фасад там будет написано Authorized Reseller, другим компаниям это клеить абсолютно запрещено", - говорит эксперт Назар Костюк.

Что может произойти с, так называемым, серым iPhone – эксперт также объяснил. Во-первых, это может быть refresh версия, собранная из нескольких старых телефонов. Во-вторых, в устройстве может быть заблокирована фронтальная камера – этого требует законодательство некоторых стран, или же отключена опция FaceTime. А главное, Вам придется, в случае обнаружения брака, ремонтировать телефон за свой счет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!