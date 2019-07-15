Движение на Троещине: удобно и с комфортом

Движение на Троещине: удобно и с комфортом525 Читать материал на украинском
До недавнего времени жители Деснянского района тратили минимум 30 минут на проезд дорожных развязок. Ведь на большинстве из них был одностороннее движение.
"Мы понимаем, что транспортная проблема номер 1 не только для этого округа, но и для этой Троещины. И поэтому сегодня в городской власти сделан особый акцент на решении транспортной проблематики Троещины", - говорит заместитель главы КГГА Анна Старостенко.
Поэтому за средства городского бюджета завершили реконструкцию развязки улиц Оноре де Бальзака и Каштановой. Здесь полностью восстановили все коммуникации, перелаштувалы работу светофора, создали благоустройство, а главное – организовали полноценный двусторонний дорожном движении.
"Это один из очень хороших примеров, когда за относительно небольшие деньги мы получили развязку, которая даёт большой транспортный эффект в Деснянском районе. Я считаю, что выглядит она хорошо. Здесь была проведене замена асфальта, опор освещения", - говорит заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
Далее в планах КГГА полное обновление и запуск двустороннего движения на пересечении Проспекта генерала Ватутина и улицы Бальзака. Это позволит более эффективно организовать автомобильное сообщение прилегающих микрорайонов. Также обновят пешеходный переход, под путепроводом. Все документы и разрешения на строительства готовы и проведены публичные закупки.
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