Движение на Троещине: удобно и с комфортом

До недавнего времени жители Деснянского района тратили минимум 30 минут на проезд дорожных развязок. Ведь на большинстве из них был одностороннее движение.

"Мы понимаем, что транспортная проблема номер 1 не только для этого округа, но и для этой Троещины. И поэтому сегодня в городской власти сделан особый акцент на решении транспортной проблематики Троещины", - говорит заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

Поэтому за средства городского бюджета завершили реконструкцию развязки улиц Оноре де Бальзака и Каштановой. Здесь полностью восстановили все коммуникации, перелаштувалы работу светофора, создали благоустройство, а главное – организовали полноценный двусторонний дорожном движении.

"Это один из очень хороших примеров, когда за относительно небольшие деньги мы получили развязку, которая даёт большой транспортный эффект в Деснянском районе. Я считаю, что выглядит она хорошо. Здесь была проведене замена асфальта, опор освещения", - говорит заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Далее в планах КГГА полное обновление и запуск двустороннего движения на пересечении Проспекта генерала Ватутина и улицы Бальзака. Это позволит более эффективно организовать автомобильное сообщение прилегающих микрорайонов. Также обновят пешеходный переход, под путепроводом. Все документы и разрешения на строительства готовы и проведены публичные закупки.

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