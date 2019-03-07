Кличко на съезде Австрийской народной партии

"Единство позиций ЕС и Австрии, в отношении санкций, играет важную роль в борьбе с российской агрессией", – об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на съезде Австрийской народной партии, принять участие в котором Кличко пригласил Федеральный канцлер Австрии Курц.

Виталий Кличко отметил, что в Европе действительно сложные времена, но однозначно Украина не должна исчезать с повестки дня. "Я убежден, что интеграция одной из крупнейших стран Европы в ЕС, к Европейской семье, является стратегическим вопросом для всей Европы", – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС сегодня лучшей программой реформ и преобразований, которые должна воплотить Украины

"Мы обсуждаем вопрос Украины, сотрудничества, инвестиций, политического направления поддержки Австрии, стремление Украины быть частью Европейской семьи", – заявил Виталий Кличко.

Федеральный канцлер Австрии Курц выразил поддержку Украине и ее европейским устремлениям. И поблагодарил Виталия Кличко за его усилия по внедрению европейских принципов и ценностей. Съезд состоялся в австрийском городе Клагенфурт-ам-Вёртерзе.

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