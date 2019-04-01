Столица дайджест №2

Развитие метро, достройка Подольско-Воскресенского моста, строительство нового Шулявского путепровода, строительство новых дорих парков и скверов. Все эти амбициозные проекты сочетаются одной крайне важной составляющей – свет! В КГГА убеждены, современное освещение – это и безопасность движения, безопасность на улицах, и экономия для городского бюджета.

В прошлом году на то, чтобы Ккиев стал светлее, городская власть направила 300 млн грн. В этом году запланировано выполнить капремонт наружного освещения на 150 объектах. На это из бюджета выделят около 700 млн грн. Это почти столько же, сколько руководство города вложило в реконструкцию путепровода на Шулявке. Мэр Киева пообещал: в ноябре по новым полосам Шулявской развязки откроют движение автомобилей. Для этого сейчас на объекте работает более 111 человек и около 50 единиц техники. Сейчас идет активная фаза демонтажных работ старых и изношенных конструкций. А с апреля 2019 начнут строительство нового моста.

Также в столице активно обновляют станции метрополитена, которые годами ждали капитальный ремонт. Таких около 13. Сначала реконструировали станцию метро Святошин. Общая стоимость работ - более 150 млн гривен. На очереди Политехническая.

Начата активная фаза строительства двух станций в направлении жилого массива Виноградарь. В планах - всего 4 станции в сторону Виноградаря. Через два года должны открыть первые две станции "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Еще одно направление, которое стало системным – улучшения качества медицинской помощи в столице. В КГГА отчитываются, в 2017-2018 гг. из городского бюджета на капитальный ремонт и обновление оборудование выделили более 255 млн гривен. На 2019 год в столичном бюджете на сферу здравоохранения предусмотрено почти 11 млрд гривень. Большая часть этих денег будет направлена на реконструкцию существующих больниц и отделений в них. А также – на закупку крайне необходимого медицинского оборудования.

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