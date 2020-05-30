Адвокат: Высший антикоррупционный суд давит на бизнес по указанию НАБУ

🔹 Теперь это дело будет рассматриваться в Европейских судах

🔹 Адвокаты указывают, что директор НАБУ Артем Сытник использует дело 4-летней давности, чтобы защитить собственные интересы

Высший антикоррупционный суд игнорирует собственную судебную практику и принимает решение под давлением НАБУ,

- о таком во время пресс конференции сообщили защитники бизнесмена Олега Бахматюка

Адвокаты указывают, что директор НАБУ Артем Сытник использует дело 4-летней давности, чтобы защитить собственные интересы. Речь идет о выдаче 1 млрд 200 000 000 гривен стабилизационного кредита, VAB банк использовал для погашения задолженностей перед вкладчиками.

Именно в процесс рефинансирования, согласованного Национальным Банком Украины и имел отношение упомянутый бизнесмен Олег Бахматюк, ибо собственником коммерческой структуры. Сегодня, по словам правозащитников, он не скрывается и готов к сотрудничеству с системой судопроизводства, поэтому решение о заочного ареста господина Бахматюка считают неправомерным.

Теперь это дело будет рассматриваться в Европейских судах, где защитники бывшего владельца VAB банка будут доказывать неправомерность решений Высшего антикоррупционного суда

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