Реконструкция центра первичной медико-санитарной помощи

Семейный врач в шаговой доступности, - чтобы обеспечить приближение медицинской помощи на Троещине, городская власть создает амбулатории практически в каждом микрорайоне

"Сегодня мы инспектируем создания новой амбулатории на улице Будищанской, 3. Раньше это было помещение ЖЭКа. Во-первых мы провели сюда отопления, полностью сделали ремонт и именно ареал работы этой амбулатории чуть больше 20 000 жителей этого микрорайона", - отметила депутат Киевсовета Анна Старостенко.

Для их приема здесь создано 10 кабинетов, где будут работать регистраторы, врачи семейной медицины, сестринский персонал. За несколько недель появится и все необходимое оборудование

"У нас будет обязательно электрокардиограф, у нас обязательно будут быстрые тесты на определение глюкозы в моче, тропонина отсутствия или подтверждения инфаркта миокарда, обязательно компьютер у каждого врача, обязательно анализатор для общего анализа крови и анализатор для общего анализа мочи в каждом кабинете будет кардиограф и наша амбулатория готова к приему пациентов ", - говорит заместитель директора КП" Центр первичной медико-санитарной помощи №4" Елена Рассоха.

На проект реконструкции этого помещения потрачено около 2,5 млн гривень. Следующий шаг - строительство многопрофильной больницы на Троещине

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