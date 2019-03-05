Выжить можно, прожить нет – Кличко о зарплатах врачей

Работники медицинской сферы должны думать, не как выжить, а они должны думать, как предоставить нормальные услуги. И поэтому это ключевое наша задача – сообщил Мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с персоналом акушерского отделения родильного дома №3.

В то же время КГГА пытается компенсировать "недостаток" с низкими зарплатами, созданием достойных условий труда. Больницы, родильные дома, другие медицинские учреждения модернизируются и проходят полное переоснащение. К примеру, на оборудование акушерского отделения роддома №3, город потратил 36 500 000 гривен. А на оборудование и капитальный ремонт помещений Киевской клинической больницы №1, из городского бюджета потратили почти 133 000 000 гривен. И это не единичные примеры, а системная работа – говорит председатель КГГА Виталий Кличко.

По его словам, кроме реконструкции, в этом году в Киеве начнут строительство больницы в Деснянском районе на жилом массиве Троещина. А правобережная часть столицы, наконец, получит современную больницу скорой помощи.

Новые подходы столица внедряет не только в области медицины. 2019 год является стартовым для 5-летнего образовательного проекта, на финансирование которого предусмотрено более 52 миллиардов гривен. Из них около 4 миллиардов потратят на строительство и реконструкцию школ.

Также город восстанавливает транспортную инфраструктуру. Киев становится светлее и безопаснее. Особое внимание уделяется обновлению уличного освещения, созданию современных станций / остановок для общественного транспорта, строятся новые путепроводы.

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