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29 ноября • обновлено в 12:19
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Андреналин

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Когда вы возбуждены, боитесь или эмоционально заряжены, ваше тело вырабатывает гормон адреналин.

Адреналин

Адреналин

Скриншот из видео

Адреналин

Адреналин

Скриншот из видео

Попадая в кровь, он увеличивает частоту сердечных сокращений, кровяное давление и частоту дыхания, что может обострить чувства и придать заряд энергии.После того, как человек получает порцию адреналина, он чувствует себя гораздо лучше.

Адреналин

Адреналин

Скриншот из видео

Адреналин

Адреналин

Скриншот из видео

Таким образом человечество создает разные аттракционы, чтобы пощекотать нервы их посетителям.

В нашем ролике мы сделали подборку интересных аттракционов, которые захватывают дух как посетителей так и наблюдателей.

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