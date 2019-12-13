Абсурд! Это НКВД времен Сталина: Фома прокомментировал задержание подозреваемых по делу Шеремета

Известный украинский певец Фома в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих програмы "Бурчук LIVE" Александр Лирчук и Аллы Метлашевской.

"Я думаю, что шоу комика из 95 квартала становится все более зловещим. Доказательства в этом деле выглядят как сфальсифицированная абсурдная фантастика времен Сталина. Ни доказательства, ни статья о дестабилизации ситуации не выдерживают никакой критики", - заявил музыкант.

Он назвал все это полным абсурдом и добавил, что заказчиком могут сделать бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Больше всего меня взбесило, что вышла куча изданий в Украине, которые говорят о том, что уже найдены преступники, все уже доказано", - отметил певец.

"Здесь не вопрос в эмоциях! Очевидно, что это просто фальсификация! Это часть спланированной акции Путина по дискредитации патриотически настроенной части украинского населения", - добавил он.

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