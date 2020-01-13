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13 января • обновлено в 11:39
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А судья сказал, что ему до *%@**: военный эксперт о деле Антоненко

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Военный эксперт Юрий Колесников в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал задержание подозреваемых по делу об убийстве Амины Окуевои.

"Господин Арсен Аваков ссылается на ДНК, изъятые с оружия. Я вас удивлю, но скажу, что ДНК изымается не с оружия, а из биологических материалов. И я вообще не совсем понимаю, как они могли изъять ДНК с поверхности оружия, которая покрыта щелочным активом. Опять же, каким образом убийцы не оставили отпечатков, но оставили ДНК? Также вопрос вызывает происхождение тех биоматериалов, из которых изъяты данные ДНК", - заявил Юрий Колесников.

Он добавил, что МВД создает ситуации, когда при всех вопросах к доказательствам суд этого просто на замечает.

"Например, если вспомнить суд над Riffmaster-ом, то на прямой вопрос, неужели судья не замечает, что подозреваемый в зале и человек на видео разного роста, судья ответил что ему до... До того слова, которое нельзя озвучивать в эфире телеканала", - отметил Колесников.

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Юрий Колесников
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