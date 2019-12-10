98% всех такси сейчас вне закона: народный депутат

Народный депутат Украины Владимир Крейденко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал ситуацию с такси в Украине и возможное введение нового закона, который будет регулировать рынок такси.

"Как раз я являюсь основным инициатором этого закона. Я консультируюсь с основными перевозчиками "Уклон","Убер", "Болт" и другими. Сейчас очень много вопросов, которые не урегулированы законом. Сейчас 98% всех такси находятся вне закона. Нет страхования для пассажиров, информации о прохождении техосмотра автомобилями, должна быть ответственность, если такси не довезло пассажира к пункту назначения. Мы хотим услышать все пожелания, все предостережения от всех сторон и перевозчиков, и пассажиров. Я хочу ввести единый кабинет перевозчика, куда перевозчик будет вносить свои данные, поскольку сейчас мы садимся в авто и не знаем, что за водитель нас везет, есть ли у него вообще права, был ли он судим и т.п.", - заявил народный депутат.

Он прогнозирует, что новый закон должен начать работу ориентировочно через год.

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