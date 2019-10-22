''95 квартал'' и хор Веревки: известно о втором совместном выступлении

В одном из видео-извинений, которые давал Зиновий Коринец, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Григория Веревки, он вспоминал о том, что художественный коллектив принимал участие со "Студией "95 квартал" в двух съемочных днях.

Как оказалось, вторым совместным номером, который был записан на следующий день и, очевидно, будет использован в следующих программах "95 квартала", было выступление еще одного актера "Студии" Юрия Ткача, который изображает на сцене все возможные стереотипные недостатки украинца.

Неизвестно, выйдет этот номер после скандала с выступлением хора и Евгения Кошевого, однако нам удалось выяснить песню, под которую был поставлен этот номер, и разыскать фото с записи программы.

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