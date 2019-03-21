7 вопросов об обороне | ч.1

15 марта 2019-го четверо кандидатов в президенты и пятеро представителей кандидатов приняли участие в ток-шоу по обсуждению проблем коррупции в секторе обороны. К дискуссии были приглашены кандидаты в президенты и их представители из числа тех, кто предоставил ответы на Вопросник НАКО. Мероприятие было инициировано Независимым антикоррупционным комитетом по вопросам обороны в сотрудничестве с ObozTVи при поддержке New Media Development Group NFP.

В ток-шоу приняли участие кандидаты в президенты Украины: Геннадий Балашов, Роман Бессмертный, Руслан Кошулинский, Виталий Куприй. Также присоединились представители кандидатов: Андрей Сенченко – координатор Военного кабинета Юлии Тимошенко; Руслан Рябошапка – представитель Владимира Зеленского, Иван Апаршин – народный депутат Украины, представитель Анатолия Гриценко; Александр Полищук – член партии "Укроп", представитель Александра Шевченко; Тарас Пастух, народный депутат Украины, представитель Андрея Садового.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал