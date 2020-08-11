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11 августа • обновлено в 13:39
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В Беларуси рабочие устроили забастовку, призывая не признавать результаты выборов

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
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