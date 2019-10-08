600 килограммов героина на $50 млн: рекордный арест на Киевщине

600 килограммов героина на $50 млн: рекордный арест на Киевщине41 Читать материал на украинском
В Киевской области полиция за сутки изъяла 600 килограмм героина. Общая стоимость наркотиков составила $50 миллионов.
Наркосбыватели из разных стран использовали Киев как "склад" для запрещенных веществ, а дальше переправляли их в другие государства, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на странице в Facebook.
"Никогда не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Задержали четырех мужчин: гражданин Молдовы, Турции и двух из Македонии", – написал Князев.
Князев отметил, что наркотики изымали в два подхода: вначале нашли 100 кг, потом еще 500 килограмм.
Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта работники Департамента противодействия наркопреступности задержали гражданина Молдовы с двумя паспортами и наркотиками в Киевской области.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.