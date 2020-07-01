Переселенец из Луганска проучил фаната "русского мира" в Харькове. Видео

Видео 11:22, 1.07.2020 Обновлено: 11:22, 1.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Украине с 1 июля подорожает абонплата на газ: сколько придется платить

Домбровскую, названную коллегами "сосной", заподозрили в любви к Путину. Фото

Депутат-педофил годами охотился на детей, а потом прятался в Киеве. Эксклюзивные детали

ЕС утвердил список стран, из которых разрешен въезд: Украина не попала

В Украине по-новому будут наказывать за пьяное вождение: все детали