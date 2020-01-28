6 200 км дорог в 2020 году: народный депутат о планах правительства

Народный депутат Украины, "Слуга Народу", член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Арсений Пушкаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги".

Он прокомментировал заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о строительстве 4000 километров дорог в Украине.

"За год мы не сможем построить все дороги, и если мы говорим о средствах, то 70-80% идет на строительство новых дорог, а остальное уходит на содержание тех дорог, которые будут построены уже в последующие годы. Все средства уже есть на счетах государства, поступление уже произошло, просто вчера это не было анонсировано. Я думаю, что когда они поступят в распоряжение "Укравтодора", он доложит об этом. В целом это 90 млрд гривень в 2020 году. Для сравнения в 2018 году на дороги выделялось 6,7 млрд гривень", - заявил депутат.

Он также добавил, что 70% руководства областных "Укравтодоров" заменены, поэтому больше не будет тендеров, прописанных под конкретные компании.

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