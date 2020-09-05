Охрана супермаркета избила покупателя без маски

София Закревская Видео 11:46, 5.09.2020 Обновлено: 11:47, 5.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Центр Разумкова: Зеленскому не доверяет почти половина украинцев, Верховной Раде – 75%

Арьев опубликовал доказательства срыва спецоперации по "вагнеровцам". Фото и документы

Скандал вокруг стипендии отцу Зеленского: коллеги встали на его защиту, а чиновники подставили

У Лукашенко "яйца посильнее", чем у Януковича, – Шуфрич о протестах в Беларуси

Филарету припомнили слова о COVID-19: верующие не заболеют, это – наказание за однополые браки