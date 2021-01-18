Ефект Мпемби показали у Харкові

Марина Погорилко Видео 14:31, 18.01.2021 Обновлено: 14:34, 18.01.2021

У морозну погоду у Харкові зафільмували цікаве фізичне явище Ефект Мпемби – коли гаряча вода під час розбризкування миттєво перетворюється на пару та льодяний туман.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленский знает, что я говорю правду: обязательно доведу тему незаконной вакцинации до конца!

Беларусь пригласила российских военных на границу с Украиной. СМИ показали документ

Навальный после возвращения в Россию: это власть воров и ничтожных людей, с ними нужно бороться

В Украине сохранится мороз до -27 градусов: синоптик дала прогноз на понедельник

В Украине испытали новый тип снарядов для ВСУ