4G-интернет заработает в киевском метро

В метро Киева в четверг, 5 марта, проведут демонстрационный запуск 4G. Он заработает на станции "Академгородок".

Об этом Укринформу рассказали в пресс-службе мобильного оператора lifecell. Пассажиров проинформируют о деталях запуска 4G в подземке. Желающие смогут протестировать там мобильный интернет на своих телефонах.

"Демонстрационный запуск 4G в киевском метро состоится 5 марта на станции "Академгородок", – отметили в пресс-служба.

К мероприятию привлекут представителей трех операторов: Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, а также советника городского головы Максима Бахматова, сотрудников метрополитена.

Так, еще в конце февраля оператор Vodafone Украина заявил об успешном тестировании 4G в метро Киева. Мобильный интернет должен появиться сначала на станции "Академгородок" и в тоннеле в сторону "Житомирской", а затем – и на других станциях.

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