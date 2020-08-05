В Днепре автохам разъезжал по детской площадке

Видео 16:03, 5.08.2020 Обновлено: 16:04, 5.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Швеция выстояла против COVID-19 без карантина: в чем секрет страны и стоит ли Украине повторить опыт

Причиной взрыва в Бейруте стал опасный груз с корабля россиянина – СМИ

В Бейруте прогремели мощнейшие взрывы: вздрогнул весь город, десятки жертв и тысячи раненых. Фото и видео

Кравчук сказал, как возвращать Крым и нужен ли референдум по Донбассу

Дованговались: россиян и жителей ОРДЛО готовят к новому статусу