Одесситы полностью игнорируют масочный режим даже в помещениях

Галина Остаповец Видео 19:31, 17.11.2020

Одесситы полностью игнорируют марочный режим даже в помещениях. Видео было снято в конце сентября на рынке Привоз

Комментировать
Видео

Смотрите также

В Египте раскопали еще 100 саркофагов с мумиями, один из них вскрыли. Фото

В Запорожье COVID-19 лечат в спартанских условиях, врачи массово увольняются. Эксклюзив о катастрофе в регионе

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Украинские журналисты и волонтеры заявили об обысках из-за "детской порнографии и оружия"

После избиения скончался 71-летний украинский режиссер