42 тысячи детей из интернатов вернули в семьи: чем это грозит

Из-за карантина 42 тысячи детей, которые воспитывались в интернатах, вернули домой без предварительной проверки способности семей обеспечить им надлежащий уход.

Такая ситуация может представлять опасность для жизни и здоровья детей из проблемных семей. Уже есть случаи, когда их были вынуждены вернуть обратно в интернаты, рассказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Защита детей возложена на органы местной власти. В письме областным и Киевской городской государственным администрациям министр социальной политики Марина Лазебная призвала их осуществлять контроль за тем, в каком состоянии находятся семьи, которым вернули детей. Алексей Лазаренко, вице-президент ОО "Всеукраинская фонд "Защита прав детей" присоединился к нашему эфиру.

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