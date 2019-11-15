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15 ноября • обновлено в 14:40
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Будинок надрукований на 3д принтері

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Близько мільярда людей на планеті до сих пір не мають нормального житла.

Американські компанії ICON і New Story свїми силами намагаються вирішити це питання. Вони навчилися створювати будинки на 3D-принтері з місцевих будівельних матеріалів. Роздрукований будинок площею від 55 до 75 кв. м коштує близько 4 тисяч доларів, а його спорудження займає всього один день.

Будинок надрукований на 3д принтері

Будинок надрукований на 3д принтері

Скріншот з відео

Будинок надрукований на 3д принтері

Будинок надрукований на 3д принтері

Скріншот з відео

Батьківщиною американських швидкомонтованих будинків стало техаське місто Остін, де компанією ICON був сконструйований перший промисловий принтер для тривимірного друку, який отримав назву "Вулкан".

Будинок надрукований на 3д принтері

Будинок надрукований на 3д принтері

Скріншот з відео

Будинок надрукований на 3д принтері

Будинок надрукований на 3д принтері

Скріншот з відео

Важливими характеристиками принтера вважають його здатність працювати в регіонах з нестійкою напругою в мережі і дефіцитом води. Почати його комерційну експлуатацію передбачається у сільських районах Сальвадора і Гаїті.

В цьому відео відображений процесс створення такого будинку.

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