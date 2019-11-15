Близько мільярда людей на планеті до сих пір не мають нормального житла.

Американські компанії ICON і New Story свїми силами намагаються вирішити це питання. Вони навчилися створювати будинки на 3D-принтері з місцевих будівельних матеріалів. Роздрукований будинок площею від 55 до 75 кв. м коштує близько 4 тисяч доларів, а його спорудження займає всього один день.

Будинок надрукований на 3д принтері Скріншот з відео

Будинок надрукований на 3д принтері Скріншот з відео

Батьківщиною американських швидкомонтованих будинків стало техаське місто Остін, де компанією ICON був сконструйований перший промисловий принтер для тривимірного друку, який отримав назву "Вулкан".

Будинок надрукований на 3д принтері Скріншот з відео

Будинок надрукований на 3д принтері Скріншот з відео

Важливими характеристиками принтера вважають його здатність працювати в регіонах з нестійкою напругою в мережі і дефіцитом води. Почати його комерційну експлуатацію передбачається у сільських районах Сальвадора і Гаїті.

В цьому відео відображений процесс створення такого будинку.

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