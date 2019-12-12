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12 декабря • обновлено в 08:09
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Секреты скейт-видео

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Джефф Вон Сонг и его друзья раскрывают грязные секреты того, как скейт-видео действительно сделаны.

Ребята проделали колоссальную работу чтобы снять занимательный ролик - историю о том как на самом деле снимаются видео.

Секреты скейт-видео

Секреты скейт-видео

Скриншот из видео

Секреты скейт-видео

Секреты скейт-видео

Скриншот из видео

Наняли актеров и команду профессионалов для сьемки. После чего видео нужно было смонтировать: убрать зеленых человечков, сделать саунд-дизайн и покрасить видео.

Секреты скейт-видео

Секреты скейт-видео

Скриншот из видео

Секреты скейт-видео

Секреты скейт-видео

Скриншот из видео

На самом деле это видео фейк и повествует нам о сложности исполнения трюка с оборотом доски 360 градусов по вертикали.

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