Секреты скейт-видео
Джефф Вон Сонг и его друзья раскрывают грязные секреты того, как скейт-видео действительно сделаны.
Ребята проделали колоссальную работу чтобы снять занимательный ролик - историю о том как на самом деле снимаются видео.
Секреты скейт-видео
Скриншот из видео
Секреты скейт-видео
Скриншот из видео
Наняли актеров и команду профессионалов для сьемки. После чего видео нужно было смонтировать: убрать зеленых человечков, сделать саунд-дизайн и покрасить видео.
Секреты скейт-видео
Скриншот из видео
Секреты скейт-видео
Скриншот из видео
На самом деле это видео фейк и повествует нам о сложности исполнения трюка с оборотом доски 360 градусов по вертикали.
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