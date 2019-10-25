Выплата 400 тыс гривень за 3 ребенка реальна, если избавиться от коррупции: экономист

Экономист Евгений Невмержицкий в прямом эфире ObozTV прокомментировал реальность выплаты 400 тысяч гривень, которые правительство обещает за каждого третьего ребенка.

"Это вполне нормальная, обычная вещь, которая необходима для нашей страны. Это социальная защита, которая крайне необходима для нашего государства. У нас отрицательное сальдо, и нацию нужно спасать. Мера реальная, а для того, чтобы она была успешно обеспечена, нужно отойти от коррупционной модели, чего не наблюдается. У нас более 30% ВВП находится в тени. Это не касается войны или внешней агрессии, это сугубо украинские внутренние вопросы. Если только на четверть сократить эти теневые потоки, то бюджет должен вырасти на 7%, что уже будет больше той суммы, которая предлагается", - заявил экономист

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