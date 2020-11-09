Мелания Трамп о Рождестве

Марина Гонтарь Видео 18:06, 9.11.2020 Обновлено: 18:37, 9.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Экс-сотрудник Минобороны рассказал о сорванной спецоперации по штурму тюрем в Донецке

Медицинская система Украины не выдержит более 20 тысяч больных COVID-19 в сутки, – Ляшко

Время полета баллистической ракеты от Пхеньяна до Берлина – 25 минут

Голубовская выступила за локдаун в Украине: инфекционист пояснила, почему это необходимо

Зеленский и Ермак заболели коронавирусом