Обращение Зеленского в День памяти жертв голодоморов

Карина Бондаренко Видео 12:07, 28.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Российский журналист заболел COVID-19 после вакцинации "Спутником V"

СМИ поймали "слугу" за интимной перепиской на заседании Рады. Фото

Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс-младший: расписание трансляций

В Киеве оправдали экс-судью времен Майдана: прокурор даже не пришел

Супрун развеяла мифы об антителах у тех, кто переболел коронавирусом