Потоп в Киеве на "Дружбе народов"

Видео 15:51, 17.06.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Ермак заявил о "грандиозных планах" Зеленского и втором сроке президентства

В Сумской области на госгранице подняли флаг России: полиция ищет провокатора

Украинцы сплотились из-за языкового скандала с McDonald's: как отреагировали соцсети

Оставьте Порошенко в покое: трусливые шакалы набросились стаей на одного

Учите украинский или валите в Дон Мак