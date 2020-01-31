15 тысяч гектаров уже уничтожено: народный депутат о добыче янтаря

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он сравнил Украину и ближайших соседей - Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию.

"У нас очень устаревшее оборудование, на котором студенты просто не могут учиться. Оно не современное. На станках, которые стоят в ПТУ, уже много лет никто не работает. Нам надо пойти китайским путем, то есть привлечь инвестиции, чтобы приехали иностранцы, которые поставят современное оборудование и научат нас на нем работать", - заявил народный депутат.

Также он дал комментарии по поводу создания конкуренции в сельском хозяйстве.

"Сейчас никто не хочет вкладывать деньги в овощи, в фрукты, в виноград. Это очень большие средства, которые долго возвращаются. И пока человек не будет иметь землю в своей собственности, он не будет готов делать длинные инвестуции", - заявил Солончук.

Народный депутат высказался и по поводу незаконного использования недр Украины, в том числе добычи янтаря.

"За все время независимости украинцы жили по принципу того, что я что-то должен уничтожить, чтобы заработать. Мы сами уничтожили леса на Полесье. Сами. Теперь, чтобы восстанавливать леса, их просто нужно высаживать. Других вариантов нет. Весна придет - будем сажать", - заявил Солончук.

По мнению Соломчука, украинцы уже уничтожили более 15 000 гектаров своей земли из-за добычи янтаря.

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