В Дубае заметили 22-летнего украинца за рулем Rolls-Royce

Юрий Сергиенко Видео 01:26, 16.02.2021 Обновлено: 02:02, 16.02.2021

Блогерша и пранкерша из Франции Мари Бенолье во время съемок в Дубае (ОАЭ) наткнулась на 22-летнего украинца за рулем Rolls-Royce. Подробнее – здесь.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Машинисты "Укрзалізниці" показали "средневековые" условия работы: в кабине приходится разводить костер. Видео

ТЭЦ призвали Кабмин запретить импорт тока из России и Беларуси

В сети появилось фото третьего погибшего воина ВСУ

Обухов: от Кремля останется только дверь, Путин будет хвататься за голову

Миссия МВФ закончилась без результатов: Шмыгаль рассказал о следующем шаге